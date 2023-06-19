(Маркова) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Маркова) Александра Алексеевна

(Маркова) Александра Алексеевна

Место рождения

Рыбинский уезд Панфиловской волости д. Ломаницы

Дата рождения

1872

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинский уезд Панфиловской волости д. Ломаницы
Бракосочетание
19.05.1893

Муж: Тихомиров (1) Федор Семенович

У Федора Семёновича это 2-ой брак
по жениху д. Букриново кр. запаса старший писарь Александр Дмитр. Королев и Александр Васильевич. Ковалев, по невесте с. Панфилово Рыбинск. мещанин Александр Фёдор. Когтева, родство. Виноградовых.
Рождение ребёнка
07.03.1895

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Тихомиров (1) Федор Семенович

д. Олехово Ярославской Губернии Рыбинского уезда