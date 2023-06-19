(Маркова) Александра Алексеевна
Место рожденияРыбинский уезд Панфиловской волости д. Ломаницы
Дата рождения1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рыбинский уезд Панфиловской волости д. Ломаницы
Бракосочетание
19.05.1893
У Федора Семёновича это 2-ой брак
по жениху д. Букриново кр. запаса старший писарь Александр Дмитр. Королев и Александр Васильевич. Ковалев, по невесте с. Панфилово Рыбинск. мещанин Александр Фёдор. Когтева, родство. Виноградовых.
Рождение ребёнка
07.03.1895
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Тихомиров (1) Федор Семенович
д. Олехово Ярославской Губернии Рыбинского уезда