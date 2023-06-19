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Тихомиров (1) Федор Семенович

Место рождения

д. Барханово

Дата рождения

1861

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Давыдов Андрей Федорович

Мать: Давыдова Мария Ивановна

д. Барханово
Бракосочетание
19.05.1893

Жена: Александра Алексеевна

У Федора Семёновича это 2-ой брак
по жениху д. Букриново кр. запаса старший писарь Александр Дмитр. Королев и Александр Васильевич. Ковалев, по невесте с. Панфилово Рыбинск. мещанин Александр Фёдор. Когтева, родство. Виноградовых.
Рождение ребёнка
07.03.1895

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Александра Алексеевна

д. Олехово Ярославской Губернии Рыбинского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихомирова (1 Жена) Любовь Тихонова