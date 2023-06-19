Тихомиров (1) Федор Семенович
Место рожденияд. Барханово
Дата рождения1861
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Давыдов Андрей Федорович
Мать: Давыдова Мария Ивановна
д. Барханово
Бракосочетание
19.05.1893
Жена: Александра Алексеевна
У Федора Семёновича это 2-ой брак
по жениху д. Букриново кр. запаса старший писарь Александр Дмитр. Королев и Александр Васильевич. Ковалев, по невесте с. Панфилово Рыбинск. мещанин Александр Фёдор. Когтева, родство. Виноградовых.
Рождение ребёнка
07.03.1895
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Александра Алексеевна
д. Олехово Ярославской Губернии Рыбинского уезда
Бракосочетание
Неизвестно