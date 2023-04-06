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Вешняковъ Иванъ

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Вешняковъ Фаддей

Мать: Вешнякова Авдотья Семенова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Вешнякова Авдотья Барисова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Вешняковъ Василий

Мать ребёнка: Вешнякова Авдотья Барисова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Вешняковъ Терентий

Мать ребёнка: Вешнякова Авдотья Барисова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вешнякова Авдотья Барисова

Смерть
1791
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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