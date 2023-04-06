Вешняковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Вешняковъ Фаддей
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Вешнякова Авдотья Барисова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Вешняковъ Василий
Мать ребёнка: Вешнякова Авдотья Барисова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Вешняковъ Терентий
Мать ребёнка: Вешнякова Авдотья Барисова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1791