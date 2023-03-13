Вешнякова Авдотья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Вешняковъ Фаддей
Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1761
Сын: Вешняковъ Иванъ
Отец ребёнка: Вешняковъ Фаддей
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вешняковъ Фаддей