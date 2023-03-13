Вешнякова Авдотья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вешнякова Авдотья Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Вешняковъ Фаддей

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Вешняковъ Иванъ

Отец ребёнка: Вешняковъ Фаддей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вешняковъ Фаддей

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