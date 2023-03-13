Вешнякова Авдотья Барисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вешнякова Авдотья Барисова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Вешняковъ Иванъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Вешняковъ Василий

Отец ребёнка: Вешняковъ Иванъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Вешняковъ Терентий

Отец ребёнка: Вешняковъ Иванъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вешняковъ Иванъ

Смерть
1790
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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