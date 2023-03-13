Вешнякова Авдотья Барисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Вешняковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Вешняковъ Василий
Отец ребёнка: Вешняковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Вешняковъ Терентий
Отец ребёнка: Вешняковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вешняковъ Иванъ
Смерть
1790