Попов Македон Петрович
Место рождения
Дата рождения22.03.1878 ст.
Дата смерти14.09.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1899 ст.
Жена: не указана
Место жительства
Около 1900
Мытищи, Мытищи, Московская область
Место жительства
Около 1905
Рождение ребёнка
07.07.1914 ст.
Дочь: Панферова Ольга Македоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
14.09.1945
Москва, город федерального значения Москва