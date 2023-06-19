Попов Македон Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Македон Петрович

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Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

22.03.1878 ст.

Дата смерти

14.09.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
10.02.1899 ст.

Жена: не указана

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
Около 1900
Мытищи, Мытищи, Московская область
Место жительства
Около 1905
Рождение ребёнка
07.07.1914 ст.

Дочь: Панферова Ольга Македоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
14.09.1945
Москва, город федерального значения Москва