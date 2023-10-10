Погорильчук Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погорильчук Андрей

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Место рождения

Полевая Слободка, Житомирська область

Дата рождения

Около 06.01.1883

Дата смерти

30.01.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.01.1883

Отец: Погорильчук Иван

Мать: Погорильчук Анастасия

Полевая Слободка, Житомирська область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
12.04.1921

Сын: Погорельчук Яков Андреевич

Мать ребёнка: Александра

Украина
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
08.03.1929

Сын: Погорельчук Иван

Мать ребёнка: Александра

Украина
Упоминание
Неизвестно
прожил 84 года
Упоминание
Неизвестно
Был священиком в Свято-Троицком монастыре (полевая слободка). В 1904 г. в селе Полевая Слободка Янушпольской волости Житомирского уезда Волынской губернии по инициативе местных крестьян открыли Свято-... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Священник, затем председатель колхоза
Смерть
30.01.1967
Похороны
Неизвестно
Полевая Слободка, Житомирська область
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