Погорильчук Андрей
Место рождения
Дата рожденияОколо 06.01.1883
Дата смерти30.01.1967
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.01.1883
Отец: Погорильчук Иван
Мать: Погорильчук Анастасия
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
12.04.1921
Сын: Погорельчук Яков Андреевич
Мать ребёнка: Александра
Украина
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
08.03.1929
Сын: Погорельчук Иван
Мать ребёнка: Александра
Украина
Упоминание
Неизвестно
прожил 84 года
Упоминание
Неизвестно
Был священиком в Свято-Троицком монастыре (полевая слободка). В 1904 г. в селе Полевая Слободка Янушпольской волости Житомирского уезда Волынской губернии по инициативе местных крестьян открыли Свято-... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Священник, затем председатель колхоза
Смерть
30.01.1967
Похороны
Неизвестно