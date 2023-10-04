Погорильчук Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения185
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
185
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 06.01.1883
Сын: Погорильчук Андрей
Мать ребёнка: Погорильчук Анастасия
Полевая Слободка, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Погорильчук Анастасия
Упоминание
Неизвестно
Держал мельницы, хорошо читал, много книг было
Смерть
Неизвестно