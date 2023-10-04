Погорильчук Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погорильчук Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

185

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
185

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 06.01.1883

Сын: Погорильчук Андрей

Мать ребёнка: Погорильчук Анастасия

Полевая Слободка, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Погорильчук Анастасия

Упоминание
Неизвестно
Держал мельницы, хорошо читал, много книг было
Смерть
Неизвестно
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