Герке Федор (Фридрих Вильгейм) Иванович
Место рождения
Дата рождения19.02.1803 ст.
Дата смерти29.10.1862 ст.
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1803 ст.
Отец: Герке Иван Фридрих Антон
Мать: Герке Анна Георгевна
Рождение ребёнка
01.06.1829 ст.
Дочь: Моор Луиза Федоровна
Мать ребёнка: Герке Елизавета Августовна
Рождение ребёнка
24.07.1830 ст.
Сын: Герке Александр Федорович
Мать ребёнка: Герке Елизавета Августовна
Рождение ребёнка
29.04.1841 ст.
Сын: Герке Константин Федорович
Мать ребёнка: Герке Елизавета Августовна
Смерть
29.10.1862 ст.
Найден утопленным в апреле 1863 года в реке Мойка