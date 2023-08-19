Герке Федор (Фридрих Вильгейм) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герке Федор (Фридрих Вильгейм) Иванович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

19.02.1803 ст.

Дата смерти

29.10.1862 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1803 ст.

Отец: Герке Иван Фридрих Антон

Мать: Герке Анна Георгевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.06.1829 ст.

Дочь: Моор Луиза Федоровна

Мать ребёнка: Герке Елизавета Августовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.07.1830 ст.

Сын: Герке Александр Федорович

Мать ребёнка: Герке Елизавета Августовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.04.1841 ст.

Сын: Герке Константин Федорович

Мать ребёнка: Герке Елизавета Августовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
29.10.1862 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Найден утопленным в апреле 1863 года в реке Мойка
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