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Лебедев Артем Станиславович
Лебедев Артем Станиславович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.05.1984
Пол
Мужской
Отец
Лебедев Станислав Андреевич
1960 г.р.
Мать
Лебедева (Пахомкина) Наталья Юрьевна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1984
Отец:
Лебедев Станислав Андреевич
Мать:
Лебедева Наталья Юрьевна
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