Половникова (Казакова) Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Казаков Михаил Николаев
Мать: Казакова Настасья
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Марфа Карповна
Отец ребёнка: Половников Карп Антонов
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Татьяна Карпова
Отец ребёнка: Половников Карп Антонов
Рождение ребёнка
1842
Сын: Половников Николай Карпов
Отец ребёнка: Половников Карп Антонов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Половников Николай Карпович
Отец ребёнка: Половников Карп Антонов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Коновцова Анна Карпова
Отец ребёнка: Половников Карп Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казачья жена
Смерть
Неизвестно