Половникова (Казакова) Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половникова (Казакова) Анна Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Казаков Михаил Николаев

Мать: Казакова Настасья

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Марфа Карповна

Отец ребёнка: Половников Карп Антонов

Бобровка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Татьяна Карпова

Отец ребёнка: Половников Карп Антонов

Бобровка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Половников Николай Карпов

Отец ребёнка: Половников Карп Антонов

Бобровка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Половников Николай Карпович

Отец ребёнка: Половников Карп Антонов

Бобровка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Коновцова Анна Карпова

Отец ребёнка: Половников Карп Антонов

Бобровка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половников Карп Антонов

Работа или профессия
Неизвестно
казачья жена
Смерть
Неизвестно
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