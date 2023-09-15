Половников Карп Антонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Марфа Карповна
Мать ребёнка: Половникова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Татьяна Карпова
Мать ребёнка: Половникова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Половников Николай Карпов
Мать ребёнка: Половникова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Половников Николай Карпович
Мать ребёнка: Половникова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Коновцова Анна Карпова
Мать ребёнка: Половникова Анна Михайлова
Работа или профессия
1867
отставной казак
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Смерть
Неизвестно