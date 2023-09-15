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Половников Карп Антонов

Место рождения

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Марфа Карповна

Мать ребёнка: Половникова Анна Михайлова

Бобровка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Татьяна Карпова

Мать ребёнка: Половникова Анна Михайлова

Бобровка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Половников Николай Карпов

Мать ребёнка: Половникова Анна Михайлова

Бобровка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Половников Николай Карпович

Мать ребёнка: Половникова Анна Михайлова

Бобровка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Коновцова Анна Карпова

Мать ребёнка: Половникова Анна Михайлова

Бобровка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Работа или профессия
1867
отставной казак
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Половникова Анна Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Смерть
Неизвестно
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