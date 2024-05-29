Эпов Николай
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эпова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Эпова (Ярославцева) Мария Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эпова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Эпова (Ярославцева) Мария Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно