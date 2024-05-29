Эпов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эпов Николай

Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эпова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Эпова (Ярославцева) Мария Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эпова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Эпова (Ярославцева) Мария Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эпова (Ярославцева) Мария Максимовна

Смерть
Неизвестно

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