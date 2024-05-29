Эпова (Ярославцева) Мария Максимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ярославцев Максим Леонтьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эпова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Эпов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эпова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Эпов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Эпов Николай
Смерть
Неизвестно