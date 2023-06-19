Протопопов Степан Иванов
Место рождения
Дата рождения1700
Дата смерти1750
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Протопопов Иван Степанович
Мать ребёнка: Протопопова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1738
Сын: Протопопов Пантелей Степанович
Мать ребёнка: Протопопова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Протопопов Иван Степанович
Мать ребёнка: Протопопова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1750