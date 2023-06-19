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Протопопов Степан Иванов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1700

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Протопопов Иван Степанович

Мать ребёнка: Протопопова Анна Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Протопопов Пантелей Степанович

Мать ребёнка: Протопопова Анна Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Протопопов Иван Степанович

Мать ребёнка: Протопопова Анна Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Протопопова Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1750
Ржев, город Ржев, Тверская область