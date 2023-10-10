Строганова (Волконская) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения09.03.1621
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1621
Отец: не указан
Мать: не указана
Княжна.
Бракосочетание
Между 1638 и 1642
Рождение ребёнка
02.07.1649
Сын: Строганов Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Строганов Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
25.01.1656
Сын: Строганов Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Строганов Дмитрий Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно