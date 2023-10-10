Строганова (Волконская) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строганова (Волконская) Анна Васильевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.03.1621

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1612 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1621

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Княжна.
Бракосочетание
Между 1638 и 1642

Муж: Строганов Дмитрий Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.07.1649

Сын: Строганов Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Строганов Дмитрий Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.01.1656

Сын: Строганов Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Строганов Дмитрий Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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