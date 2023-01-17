Чуприкова Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1800
Дочь: Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Чуприков Сергей Евдокимович
Рождение ребёнка
23.10.1804
Отец ребёнка: Чуприков Сергей Евдокимович
Рождение ребёнка
04.08.1807
Дочь: Чуприкова Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Чуприков Сергей Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно