Чуприкова Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуприкова Матрена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1800

Дочь: Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Чуприков Сергей Евдокимович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.10.1804

Сын: Чуприкова Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Чуприков Сергей Евдокимович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.08.1807

Дочь: Чуприкова Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Чуприков Сергей Евдокимович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуприков Сергей Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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