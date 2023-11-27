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Буханов Николай Ефимович

Место рождения

Рязанская обл.

Дата рождения

21.09.1927

Дата смерти

21.09.1991

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1927

Отец: Буханов Ефим Иванович

Мать: Буханова Ксения (Аксинья) Федотовна

Рязанская обл.
Рождение ребёнка
06.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буханова Тамара Григорьевна

Рождение ребёнка
10.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буханова Тамара Григорьевна

г.Москва р-н Перово
Работа или профессия
Неизвестно
столяр
Смерть
21.09.1991
г.Москва р-н Перово
Причина смерти: рак левого легкого 4 стадии | Много курил сигарет
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