Буханов Николай Ефимович
Место рожденияРязанская обл.
Дата рождения21.09.1927
Дата смерти21.09.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1927
Рязанская обл.
Рождение ребёнка
06.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буханова Тамара Григорьевна
Рождение ребёнка
10.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буханова Тамара Григорьевна
г.Москва р-н Перово
Работа или профессия
Неизвестно
столяр
Смерть
21.09.1991
г.Москва р-н Перово
Причина смерти: рак левого легкого 4 стадии | Много курил сигарет