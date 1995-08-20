Буханова (Тулупова) Тамара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буханова (Тулупова) Тамара Григорьевна

Место рождения

Тубанаевка, Спасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

28.12.1928

Дата смерти

20.08.1995

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1928

Отец: Тулупов Григорий Александрович

Мать: Тулупова Анна Ивановна

Тубанаевка, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буханов Николай Ефимович

Рождение ребёнка
10.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буханов Николай Ефимович

г.Москва р-н Перово
Смерть
20.08.1995
г.Москва, Перово
Причина смерти: рак яичников 4 стадии
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