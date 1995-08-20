Буханова (Тулупова) Тамара Григорьевна
Место рождения
Дата рождения28.12.1928
Дата смерти20.08.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1928
Рождение ребёнка
06.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буханов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
10.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буханов Николай Ефимович
г.Москва р-н Перово
Смерть
20.08.1995
г.Москва, Перово
Причина смерти: рак яичников 4 стадии