Саченко Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саченко Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Поддубная Феодосия Дмитриевна

Отец ребёнка: Саченко Дмитрий Алексеевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Саченко Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Саченко Дмитрий Алексеевич

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саченко Дмитрий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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