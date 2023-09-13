Саченко Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Поддубная Феодосия Дмитриевна
Отец ребёнка: Саченко Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Саченко Дмитрий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно