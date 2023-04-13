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Михайлова Евгения Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1876

Дочь: Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Михайлов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
27.03.1878

Дочь: Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Михайлов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
01.07.1880

Сын: Михайлов Роман Андреевич

Отец ребёнка: Михайлов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
13.02.1883

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Михайлов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
06.02.1885

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Михайлов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
21.07.1887

Дочь: Чиненная Мария Андреевна

Отец ребёнка: Михайлов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
29.10.1889

Сын: Михайлов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Михайлов Андрей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Андрей Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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