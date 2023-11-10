Михайлов Андрей Петрович
Место рождения
Дата рожденияДо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856
Рождение ребёнка
13.04.1876
Дочь: Агафья Андреевна
Мать ребёнка: Михайлова Евгения Игнатьевна
Рождение ребёнка
27.03.1878
Дочь: Агафья Андреевна
Мать ребёнка: Михайлова Евгения Игнатьевна
Рождение ребёнка
01.07.1880
Мать ребёнка: Михайлова Евгения Игнатьевна
Рождение ребёнка
13.02.1883
Дочь: Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Михайлова Евгения Игнатьевна
Рождение ребёнка
06.02.1885
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Михайлова Евгения Игнатьевна
Рождение ребёнка
21.07.1887
Дочь: Чиненная Мария Андреевна
Мать ребёнка: Михайлова Евгения Игнатьевна
Рождение ребёнка
29.10.1889
Сын: Михайлов Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Михайлова Евгения Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно