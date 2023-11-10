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Михайлов Андрей Петрович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856

Отец: Михайлов Петр Яковлевич

Мать: Михайлова Зиновия Ивановна

Рождение ребёнка
13.04.1876

Дочь: Агафья Андреевна

Мать ребёнка: Михайлова Евгения Игнатьевна

Рождение ребёнка
27.03.1878

Дочь: Агафья Андреевна

Мать ребёнка: Михайлова Евгения Игнатьевна

Рождение ребёнка
01.07.1880

Сын: Михайлов Роман Андреевич

Мать ребёнка: Михайлова Евгения Игнатьевна

Рождение ребёнка
13.02.1883

Дочь: Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Михайлова Евгения Игнатьевна

Рождение ребёнка
06.02.1885

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Михайлова Евгения Игнатьевна

Рождение ребёнка
21.07.1887

Дочь: Чиненная Мария Андреевна

Мать ребёнка: Михайлова Евгения Игнатьевна

Рождение ребёнка
29.10.1889

Сын: Михайлов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Михайлова Евгения Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Евгения Игнатьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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