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Екатерина Родионовна
Екатерина Родионовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1839
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Родион Макиевич
1804 г.р.
Мать
Макрида Степанова
1791 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец:
Родион Макиевич
Мать:
Макрида Степанова
Смерть
Неизвестно
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