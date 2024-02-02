Макрида Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.01.1834
Дочь: Марфа Родионовна
Отец ребёнка: Родион Макиевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Евдокия Родионовна
Отец ребёнка: Родион Макиевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Екатерина Родионовна
Отец ребёнка: Родион Макиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родион Макиевич
Смерть
Неизвестно