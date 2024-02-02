Макрида Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макрида Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1834

Дочь: Марфа Родионовна

Отец ребёнка: Родион Макиевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Евдокия Родионовна

Отец ребёнка: Родион Макиевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Екатерина Родионовна

Отец ребёнка: Родион Макиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родион Макиевич

Смерть
Неизвестно
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