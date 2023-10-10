Трубецкая (Друцкая-Соколинская) Анна Даниловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1712
Дата смерти1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Титул: княжна.
Бракосочетание
Около 1731
Рождение ребёнка
Около 1732
Отец ребёнка: Херасков Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
25.10.1733
Сын: Херасков Михаил Матвеевич
Отец ребёнка: Херасков Матвей Андреевич
Бракосочетание
?.01.1736
Рождение ребёнка
21.11.1736
Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич
Титул: князь. Прозвище: Тарара.
Рождение ребёнка
1737
Первый.
Рождение ребёнка
1739
Сын: Трубецкой Александр Никитич
Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич
Третий.
Рождение ребёнка
Около 1740
Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич
Второй.
Рождение ребёнка
1741
Второй.
Рождение ребёнка
06.04.1742
Дочь: Трубецкая Мария Никитична
Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич
Рождение ребёнка
17.05.1743
Дочь: Трубецкая Елена Никитична
Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич
Рождение ребёнка
17.11.1744
Рождение ребёнка
27.12.1745
Дочь: Вяземская Елена Никитична
Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич
Вторая.
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Трубецкая Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич
Рождение ребёнка
08.06.1751
Сын: Трубецкой Александр Никитич
Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич
Четвёртый.
Рождение ребёнка
15.12.1752
Сын: Трубецкой Василий Никитич
Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1780