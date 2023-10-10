Трубецкая (Друцкая-Соколинская) Анна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубецкая (Друцкая-Соколинская) Анна Даниловна

Место рождения

Переяслав, Київська область

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

1780

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Переяслав, Київська область
Титул: княжна.
Бракосочетание
Около 1731

Муж: Херасков Матвей Андреевич

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Херасков Пётр Матвеевич

Отец ребёнка: Херасков Матвей Андреевич

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
25.10.1733

Сын: Херасков Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Херасков Матвей Андреевич

Переяслав, Київська область
Бракосочетание
?.01.1736

Муж: Трубецкой Никита Юрьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.11.1736

Сын: Трубецкой Юрий Никитич

Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: князь. Прозвище: Тарара.
Рождение ребёнка
1737

Сын: Трубецкой Николай Никитич

Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Первый.
Рождение ребёнка
1739

Сын: Трубецкой Александр Никитич

Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Третий.
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Трубецкой Сергей Никитич

Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Второй.
Рождение ребёнка
1741

Сын: Трубецкой Николай Никитич

Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Второй.
Рождение ребёнка
06.04.1742

Дочь: Трубецкая Мария Никитична

Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.05.1743

Дочь: Трубецкая Елена Никитична

Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.11.1744

Сын: Трубецкой Николай Никитич

Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.12.1745

Дочь: Вяземская Елена Никитична

Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Вторая.
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Трубецкая Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.06.1751

Сын: Трубецкой Александр Никитич

Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич

Москва, город федерального значения Москва
Четвёртый.
Рождение ребёнка
15.12.1752

Сын: Трубецкой Василий Никитич

Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1780
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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