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Глущенко Александр Анатольевич
Глущенко Александр Анатольевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.02.1965
Пол
Мужской
Отец
Глущенко Анатолий Петрович
1932 г.р.
Мать
Глущенко Фатьянова Валентина Ивановна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1965
Отец:
Глущенко Анатолий Петрович
Мать:
Глущенко Фатьянова Валентина Ивановна
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