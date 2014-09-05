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Глущенко Анатолий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1932

Дата смерти

05.09.2014

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1932

Отец: Глущенко Петр Лукич

Мать: Глущенко Штефан Александра Ананьевна

Рождение ребёнка
06.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глущенко Фатьянова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
28.02.1965

Сын: Глущенко Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Глущенко Фатьянова Валентина Ивановна

Смерть
05.09.2014

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