Глущенко Анатолий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1932
Дата смерти05.09.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1932
Рождение ребёнка
06.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глущенко Фатьянова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
28.02.1965
Сын: Глущенко Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Глущенко Фатьянова Валентина Ивановна
Смерть
05.09.2014