- Афанасий Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857 ст.
Дата смертиПосле 1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1876 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1878 ст.
Сын: Лебедев Георгий / Егор Афанасьевич
Мать ребёнка: Лебедева Пелагея Петровна
Дресвянка, Паломская волость, Кологривский уезд
Смерть
После 1910