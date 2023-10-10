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- Афанасий Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857 ст.

Дата смерти

После 1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1858 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1876 ст.

Жена: Лебедева Пелагея Петровна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1878 ст.

Сын: Лебедев Георгий / Егор Афанасьевич

Мать ребёнка: Лебедева Пелагея Петровна

Дресвянка, Паломская волость, Кологривский уезд
Смерть
После 1910
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