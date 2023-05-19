Осокина (Иванова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осокина (Иванова) Анна Петровна

Место рождения

Походилова

Дата рождения

08.12.1886

Дата смерти

06.02.1974

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1886

Отец: Иванов Петр Савватиевич

Мать: Иванова Параскева Симеоновна

Походилова
Рождение ребёнка
21.12.1921

Сын: Осокин Петр Артемьевич

Отец ребёнка: Осокин Артемий Васильевич

Усть-караболка
Рождение ребёнка
03.09.1927

Сын: Осокин Василий Артемьевич

Отец ребёнка: Осокин Артемий Васильевич

Усть-караболка
Рождение ребёнка
03.09.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осокин Артемий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осокина Таисья Артемьевна

Отец ребёнка: Осокин Артемий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Челябинская Область, Каслинский Район, Деревня Усть-Караболка
Смерть
06.02.1974
Успенское кладбище г. Челябинск