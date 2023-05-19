Осокина (Иванова) Анна Петровна
Место рожденияПоходилова
Дата рождения08.12.1886
Дата смерти06.02.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1886
Походилова
Рождение ребёнка
21.12.1921
Отец ребёнка: Осокин Артемий Васильевич
Усть-караболка
Рождение ребёнка
03.09.1927
Сын: Осокин Василий Артемьевич
Отец ребёнка: Осокин Артемий Васильевич
Усть-караболка
Рождение ребёнка
03.09.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осокин Артемий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осокина Таисья Артемьевна
Отец ребёнка: Осокин Артемий Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Челябинская Область, Каслинский Район, Деревня Усть-Караболка
Смерть
06.02.1974
Успенское кладбище г. Челябинск