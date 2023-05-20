Иванова (Ссихина) Параскева Симеоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Ссихин Симеон Дмитриевич
Мать: Кропивина Ирина Петровна
Бракосочетание
23.01.1876 ст.
Походилова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.12.1886
Дочь: Осокина Анна Петровна
Отец ребёнка: Иванов Петр Савватиевич
Походилова
Смерть
Неизвестно