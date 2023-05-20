Иванова (Ссихина) Параскева Симеоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Ссихина) Параскева Симеоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Ссихин Симеон Дмитриевич

Мать: Кропивина Ирина Петровна

Бракосочетание
23.01.1876 ст.

Муж: Иванов Петр Савватиевич

Походилова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.12.1886

Дочь: Осокина Анна Петровна

Отец ребёнка: Иванов Петр Савватиевич

Походилова
Смерть
Неизвестно