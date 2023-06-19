Красиков Пётр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения01.10.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1872 ст.
Бракосочетание
15.01.1895 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1899 ст.
Мать ребёнка: Красикова Мария Евдокимовна
Рождение ребёнка
12.09.1905 ст.
Мать ребёнка: Красикова Мария Евдокимовна
Смерть
Неизвестно