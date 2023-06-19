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Красиков Пётр Алексеевич

Место рождения

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.10.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1872 ст.

Отец: Красиков Алексей Павлович

Мать: Красикова Федосья Трофимовна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
15.01.1895 ст.

Жена: Красикова Мария Евдокимовна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1899 ст.

Сын: Красиков Трофим Петрович

Мать ребёнка: Красикова Мария Евдокимовна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.09.1905 ст.

Сын: Красиков Никита Петрович

Мать ребёнка: Красикова Мария Евдокимовна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно