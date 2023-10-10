Красикова (Широня) Мария Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения12.04.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1874 ст.
Отец: Широня Евдоким Григорьевич
Мать: Широня Мария Павловна
Бракосочетание
15.01.1895 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1899 ст.
Отец ребёнка: Красиков Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
12.09.1905 ст.
Отец ребёнка: Красиков Пётр Алексеевич
Смерть
Неизвестно