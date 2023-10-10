Красикова (Широня) Мария Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красикова (Широня) Мария Евдокимовна

Место рождения

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

12.04.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1874 ст.

Отец: Широня Евдоким Григорьевич

Мать: Широня Мария Павловна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
15.01.1895 ст.

Муж: Красиков Пётр Алексеевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1899 ст.

Сын: Красиков Трофим Петрович

Отец ребёнка: Красиков Пётр Алексеевич

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.09.1905 ст.

Сын: Красиков Никита Петрович

Отец ребёнка: Красиков Пётр Алексеевич

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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