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Матрона Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

23.05.1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Никифор Еремеев

Отец ребёнка: Еремей Семёнов

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремей Семёнов

Смерть
23.05.1795
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
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