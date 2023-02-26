Матрона Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти23.05.1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Никифор Еремеев
Отец ребёнка: Еремей Семёнов
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еремей Семёнов
Смерть
23.05.1795
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.