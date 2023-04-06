Чупин Федор Никифоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1873
Отец: Чупин Никифор Леонтьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1898 ст.
Сын: Чупин Иван Федоров
Мать ребёнка: Чупина Валентина Николаева
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Лист 1 оборот. Воспреемники - крестьянин с. Осколково Зиновий Стефанов Белоруков и крестьянская дочь девица Дарья Власеева Чупина
Рождение ребёнка
13.03.1901 ст.
Мать ребёнка: Чупина Валентина Николаева
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники с. Осколковского и.д. псаломщика Алексей Сергеев Назаров и крестьянская дочь девица Пелагия Никифорова Чупина
Рождение ребёнка
02.09.1903 ст.
Сын: Чупин Сергей Федоров
Мать ребёнка: Чупина Валентина Николаева
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 185. Воспреемники Алексей Иванов Чупин и крестьянская дочь девица Анна Николаева Андреева
Рождение ребёнка
Около 23.11.1905 ст.
Сын: Чупин Егор / Георгий Федоров
Мать ребёнка: Чупина Валентина Николаева
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Лист 32. Родился Георгий! Воспреемники того же села Филипп Васильев Чупин и крестьянская дочь девица Александра Васильева Чупина
Рождение ребёнка
04.02.1907 ст.
Сын: Чупин Никита Федоров
Мать ребёнка: Чупина Валентина Николаева
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Лист 136 Воспреемники Василий Власов Чупин и крестьянская жена Стефанида Алексеева Чупина
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Чупина Анна Федорова
Мать ребёнка: Чупина Валентина Николаева
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Чупина Таисья Федорова
Мать ребёнка: Чупина Валентина Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно