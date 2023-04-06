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Чупин Федор Никифоров

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Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Чупин Никифор Леонтьев

Мать: не указана

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.07.1898 ст.

Сын: Чупин Иван Федоров

Мать ребёнка: Чупина Валентина Николаева

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Лист 1 оборот. Воспреемники - крестьянин с. Осколково Зиновий Стефанов Белоруков и крестьянская дочь девица Дарья Власеева Чупина
Рождение ребёнка
13.03.1901 ст.

Сын: Чупин Алексей Федоров

Мать ребёнка: Чупина Валентина Николаева

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники с. Осколковского и.д. псаломщика Алексей Сергеев Назаров и крестьянская дочь девица Пелагия Никифорова Чупина
Рождение ребёнка
02.09.1903 ст.

Сын: Чупин Сергей Федоров

Мать ребёнка: Чупина Валентина Николаева

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 185. Воспреемники Алексей Иванов Чупин и крестьянская дочь девица Анна Николаева Андреева
Рождение ребёнка
Около 23.11.1905 ст.

Сын: Чупин Егор / Георгий Федоров

Мать ребёнка: Чупина Валентина Николаева

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Лист 32. Родился Георгий! Воспреемники того же села Филипп Васильев Чупин и крестьянская дочь девица Александра Васильева Чупина
Рождение ребёнка
04.02.1907 ст.

Сын: Чупин Никита Федоров

Мать ребёнка: Чупина Валентина Николаева

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Лист 136 Воспреемники Василий Власов Чупин и крестьянская жена Стефанида Алексеева Чупина
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Чупина Анна Федорова

Мать ребёнка: Чупина Валентина Николаева

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Чупина Таисья Федорова

Мать ребёнка: Чупина Валентина Николаева

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупина Валентина Николаева

Смерть
Неизвестно
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