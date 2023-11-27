Кузин Афонасий Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузин Афонасий Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузин Федот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квасова Анна Афонасьевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ветчиникова Наталья Афонасьевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузин Василий Афонасьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузин Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузин Степан Афанасьевич

Мать ребёнка: ?

Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
Медведево, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
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