Кузин Афонасий Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузин Федот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квасова Анна Афонасьевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ветчиникова Наталья Афонасьевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузин Василий Афонасьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузин Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
Медведево, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область