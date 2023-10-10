Шеметова (Королёва) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
1841
Сын: Королёв Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Королёв Афанасий Филиппович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Королёв Максим Афанасьевич
Отец ребёнка: Королёв Афанасий Филиппович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Королёв Афанасий Афанасьевич
Отец ребёнка: Королёв Афанасий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно