Шеметова (Королёва) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметова (Королёва) Анна Алексеевна

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Шеметов Алексий Дементиевич

Мать: Шеметова Марина Трофимовна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1841

Сын: Королёв Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Королёв Афанасий Филиппович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1842

Сын: Королёв Максим Афанасьевич

Отец ребёнка: Королёв Афанасий Филиппович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1849

Сын: Королёв Афанасий Афанасьевич

Отец ребёнка: Королёв Афанасий Филиппович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королёв Афанасий Филиппович

Смерть
Неизвестно
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