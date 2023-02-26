Мария Емельянова
Место рожденияд.Шукуры
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Шукуры
Бракосочетание
20.10.1793
Муж: Евсей Никитин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.02.1798
Сын: Алексей Евсеев
Отец ребёнка: Евсей Никитин
д.Холмы
Смерть
Неизвестно