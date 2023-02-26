Мария Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Емельянова

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Место рождения

д.Шукуры

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Шукуры
Бракосочетание
20.10.1793

Муж: Евсей Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.02.1798

Сын: Алексей Евсеев

Отец ребёнка: Евсей Никитин

д.Холмы
Смерть
Неизвестно
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