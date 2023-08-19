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Заяц ХУЯН Федор

Место рождения

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
ГАДО . Ф - 131-1-67,ревиз.сказка 1816г.,зап-68
Рождение ребёнка
1767

Сын: Заяц Юрий Федорович

Мать ребёнка: Заяц Хуян ?

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
ГАДО . Ф - 131-1-67,ревиз.сказка 1816г.,зап-68
Рождение ребёнка
1772

Сын: Заяц Хуян Степан Федорович

Мать ребёнка: Заяц Хуян ?

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
ГАДО . Ф - 131-1-67,ревиз.сказка 1816г.,зап-68
Смерть
Неизвестно
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