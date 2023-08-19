Заяц ХУЯН Федор
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАДО . Ф - 131-1-67,ревиз.сказка 1816г.,зап-68
Рождение ребёнка
1767
Сын: Заяц Юрий Федорович
Мать ребёнка: Заяц Хуян ?
ГАДО . Ф - 131-1-67,ревиз.сказка 1816г.,зап-68
Рождение ребёнка
1772
Сын: Заяц Хуян Степан Федорович
Мать ребёнка: Заяц Хуян ?
ГАДО . Ф - 131-1-67,ревиз.сказка 1816г.,зап-68
Смерть
Неизвестно