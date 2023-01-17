Березуцкая Юлия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березуцкая Юлия Алексеевна

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Место рождения

Калининград, город Калининград, Калининградская область

Дата рождения

22.10.1985

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1981 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1985

Отец: Козлов Александр Юрьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
17.10.2008

Муж: Крот Андрей Анатольевич

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
18.09.2009

Дочь: Крот Анна Андреевна

Отец ребёнка: Крот Андрей Анатольевич

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
09.02.2015

Дочь: Крот Мария Андреевна

Отец ребёнка: Крот Андрей Анатольевич

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
22.06.2021

Дочь: Крот Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Крот Андрей Анатольевич

Калининград, город Калининград, Калининградская область
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