Березуцкая Юлия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения22.10.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1985
Отец: Козлов Александр Юрьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
17.10.2008
Рождение ребёнка
18.09.2009
Дочь: Крот Анна Андреевна
Отец ребёнка: Крот Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
09.02.2015
Дочь: Крот Мария Андреевна
Отец ребёнка: Крот Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
22.06.2021
Дочь: Крот Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Крот Андрей Анатольевич