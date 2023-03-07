Козлов Александр Юрьевич
Место рождения
Дата рождения06.02.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1964
Отец: Козлов Юрий
Мать: Козлова Фаина
Бракосочетание
21.06.1985
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.10.1985
Дочь: Березуцкая Юлия Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
20.10.1987
Жена: скрыто настройками приватности