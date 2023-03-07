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Козлов Александр Юрьевич

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Место рождения

Калининград, город Калининград, Калининградская область

Дата рождения

06.02.1964

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1964

Отец: Козлов Юрий

Мать: Козлова Фаина

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
21.06.1985

Жена: скрыто настройками приватности

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
22.10.1985

Дочь: Березуцкая Юлия Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Развод
20.10.1987

Жена: скрыто настройками приватности

Калининград, город Калининград, Калининградская область
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