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Каретин Фёдор Прокофьевич

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Каретин Прокофий Федотович

Мать: Каретина Ксения Ивановна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каретина Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каретин Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Каретина Мария Яковлевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Куранова Василиса Фёдоровна

Мать ребёнка: Каретина Мария Яковлевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.01.1865

Сын: Каретин Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: Каретина Мария Яковлевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Сафронова Феврония Фёдоровна

Мать ребёнка: Каретина Мария Яковлевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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