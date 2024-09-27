Каретин Фёдор Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каретина Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каретин Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Каретина Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Куранова Василиса Фёдоровна
Мать ребёнка: Каретина Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
04.01.1865
Сын: Каретин Григорий Фёдорович
Мать ребёнка: Каретина Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Сафронова Феврония Фёдоровна
Мать ребёнка: Каретина Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно