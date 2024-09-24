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Куранова Василиса Фёдоровна

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Каретин Фёдор Прокофьевич

Мать: Каретина Мария Яковлевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куранова Федосия Сергеевна

Отец ребёнка: Куранов Сергей Тимофеевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
29.10.1871

Муж: Куранов Сергей Тимофеевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Куранов Никанор Сергеевич

Отец ребёнка: Куранов Сергей Тимофеевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.06.1879

Сын: Куранов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Куранов Сергей Тимофеевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.12.1884

Сын: Куранов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Куранов Сергей Тимофеевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Куранова Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Куранов Сергей Тимофеевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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