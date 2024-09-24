Куранова Василиса Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куранова Федосия Сергеевна
Отец ребёнка: Куранов Сергей Тимофеевич
Бракосочетание
29.10.1871
Рождение ребёнка
1875
Сын: Куранов Никанор Сергеевич
Отец ребёнка: Куранов Сергей Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.06.1879
Отец ребёнка: Куранов Сергей Тимофеевич
Рождение ребёнка
02.12.1884
Сын: Куранов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Куранов Сергей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Куранова Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Куранов Сергей Тимофеевич
Смерть
Неизвестно