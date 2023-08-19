Харт Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Харт Дмитрий Панаиотович
Мать: ?
Военная служба
18.08.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 3-й Заамурский пограничный пехотный полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Ново-Каракубская вол. Причина выбытия ранен/контужен Место в... Показать все
Военная служба
23.08.1916
Должность/Звание ефрейтор Воинская часть 3-й Заамурский полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, селение Новая-Каракуба Причина выбытия ранен/контужен Дата выбытия 18.08.1916 Да... Показать все
Смерть
Неизвестно