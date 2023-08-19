Харт Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харт Иван Дмитриевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Харт Дмитрий Панаиотович

Мать: ?

Военная служба
18.08.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 3-й Заамурский пограничный пехотный полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Ново-Каракубская вол. Причина выбытия ранен/контужен Место в... Показать все
Военная служба
23.08.1916
Должность/Звание ефрейтор Воинская часть 3-й Заамурский полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, селение Новая-Каракуба Причина выбытия ранен/контужен Дата выбытия 18.08.1916 Да... Показать все
Смерть
Неизвестно
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