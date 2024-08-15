Гордиенко Дмитрий Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Гордиенко Кондрат Леонтьевич
Мать: Гордиенко Марта
Рождение ребёнка
1890
Сын: Гордиенко Савва Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Гордиенко Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Гордиенко Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Поручитель
1905
Поручитель у жениха Зима Григорий Леонтьевич 19л
Смерть
Неизвестно