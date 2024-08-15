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Гордиенко Дмитрий Кондратьевич

Место рождения

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Гордиенко Кондрат Леонтьевич

Мать: Гордиенко Марта

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1890

Сын: Гордиенко Савва Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1892

Сын: Гордиенко Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1894

Сын: Гордиенко Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Поручитель
1905
Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Поручитель у жениха Зима Григорий Леонтьевич 19л
Смерть
Неизвестно

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