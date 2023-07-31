Семен Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Отец

1796 г.р.

Мать

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Аким Емельянович

Мать: Анна Кирилловна

Смерть
1840
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