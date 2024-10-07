Анна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

1826

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аким Емельянович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Лифанов Леонтий Акимович

Отец ребёнка: Аким Емельянович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Евдокия Акимовна

Отец ребёнка: Аким Емельянович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анисья Акимовна

Отец ребёнка: Аким Емельянович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Семен Акимович

Отец ребёнка: Аким Емельянович

Смерть
1826

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