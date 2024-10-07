Анна Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аким Емельянович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Аким Емельянович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Евдокия Акимовна
Отец ребёнка: Аким Емельянович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анисья Акимовна
Отец ребёнка: Аким Емельянович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Семен Акимович
Отец ребёнка: Аким Емельянович
Смерть
1826