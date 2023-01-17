Спиридонова (Решетова) Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова (Решетова) Тамара Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Сын: Спиридонов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Спиридонов Иван Иванович

Абан, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Спиридонова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Спиридонов Иван Иванович

Абан, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов Иван Иванович

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