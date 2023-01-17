Спиридонова (Решетова) Тамара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
Сын: Спиридонов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Спиридонов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Спиридонова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Спиридонов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно