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Тодорова Анастасия Юрьевна

Место рождения

Ялта

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 57
Рождение ребёнка
1840

Дочь: София Федоровна

Отец ребёнка: Тодоров Федор Параскевов

ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 57
Рождение ребёнка
1842

Сын: Тодоров Юрий Федорович

Отец ребёнка: Тодоров Федор Параскевов

ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 57
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Тодоров Федор Параскевов

ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 57
Смерть
Неизвестно
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