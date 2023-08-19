Тодорова Анастасия Юрьевна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 57
Рождение ребёнка
1840
Дочь: София Федоровна
Отец ребёнка: Тодоров Федор Параскевов
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 57
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Тодоров Федор Параскевов
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 57
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Тодоров Федор Параскевов
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 57
Смерть
Неизвестно