Рахманинов Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахманинов Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1780 и 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1806 г.р.
1812 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1780 и 1800

Отец: Рахманинов Иван Григорьевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
29.03.1806

Сын: Рахманинов Иван Павлович

Мать ребёнка: Рахманинова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Рахманинов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Рахманинова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахманинова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахманинова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахманинова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахманинова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахманинова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахманинова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахманинова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахманинова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахманинова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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