Малов Василий Еремеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малов Василий Еремеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1640

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

До 1620 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: Малов Еремей Стефанов

Мать: не указана

Смерть
После 1646
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